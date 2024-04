Un chileno que está viviendo un excelente presente en el fútbol internacional es Felipe Mora, exjugador de Universidad de Chile y Audax Italiano, quien por estos días brilla junto al Portland Timbers de la MLS.

El delantero chileno se encuentra en un dulce momento en suelo estadounidense, donde lleva marcando de forma consecutiva en 4 duelos jugando para el ‘The Timbers’.

En el cierre de la jornada de día sábado por la fecha N°9 de la MLS, Portland visitó al último campeón de la liga, Columbus Crew, en un duelo donde lograron rescatar un valioso empate.

El encargado de abrir el marcador para el conjunto del condado de Oregón fue Felipe Mora, quien a los 10′ daba la sorpresa ante el vigente campeón.

Posteriormente, el conjunto local igualó la contienda con gol de Juan Camilo Hernández a los 51′, pero nuevamente Portland se puso por delante a los 57′ con Santiago Moreno, pero Steven Moreira puso el empate definitivo a los 74′.

Un nuevo gol para Mora que lo alza como figura rutilante para los Timbers, quienes se encuentran en la décima primera posición de la MLS.

Lo cierto es que lleva convirtiendo goles en 4 partidos de forma consecutiva, algo que fue destacado por la propia MLS, luego de recordar que desde el 2019 no había un jugador de Portland que marcará 4 o más de manera continua.

El último en realizar aquella hazaña fue un conocido del fútbol chileno, Brian Fernández, hace más de 5 años.

Cabe destacar que la posición de delantero centro es una de las más escasas en la selección chilena comandada por Ricardo Gareca, que de seguro debe esta viendo y atento a la racha goleadora de Felipe Mora en el fútbol estadounidense.

With his goal in the first half, @TimbersFC forward Felipe Mora became the first player to score in four consecutive games for the club since Brian Fernández in 2019. pic.twitter.com/VTvCh7jfM8

— MLS Communications (@MLS_PR) April 21, 2024