La jornada de este sábado de la MLS tuvo influencia chilena. Y es que los atacantes nacionales Diego Rubio y Felipe Mora lograron convertir en las victorias de sus equipos; el Austin FC y Portland Timbers, respectivamente.

Con el 1-1 en el marcador, Rubio volvió a los abrazos y convirtió su segundo gol desde su llegada al club. Una anotación que le valió la victoria a los de Texas, la primera tras seis fechas del certamen estadounidense.

El formado en Colo Colo marcó con un impecable cabezazo a quemarropa tras un preciso centro del argentino Sebastián Driussi.

Un triunfo que le permite a Austin escalar a la undécima posición de la Conferencia Oeste.

Put it on a platter! 🍽️ @SebadriussiOk finds @DiegoRubio_ and we lead! pic.twitter.com/MdAjkOozZx

Por su parte, el tanto de Mora no fue suficiente para que Portland evitara una derrota frente a Vancouver Whitecaps (2-3).

El exdelantero de Universidad de Chile se hizo presente en el marcador anotando el 2-2 parcial en el minuto 77, luego de que su equipo estuviera perdiendo por dos goles.

Al igual que Rubio, el atacante de 30 años encontró su primera anotación de 2024 por medio del juego aéreo, con una ‘palomita’ que le permitió volver a romper redes.

A diving header to equalize!

Portland makes it 2 and we're all level in this Cascadia derby. pic.twitter.com/x0XCdW1LHx

— Major League Soccer (@MLS) March 31, 2024