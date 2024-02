A sólo un par de meses de finalizar su vínculo con el Real Betis, el futuro de Claudio Bravo es incierto y, pese a los distintos rumores que lo vinculan con Colo Colo, el guardameta chileno ve el retiro como una opción.

En conversación con el periodista Eugenio ‘Keno’ Salinas, el excapitán de la Selección Chilena se refirió a su situación en el elenco dirigido por Manuel Pellegrini, donde su contrato expira en junio de este año.

“No hemos hablado con el club ni con Manuel ni nada, porque a mí tampoco se me pasa por la cabeza. Lo único que tengo en mi mente ahora mismo es disfrutar al máximo”, reconoció el golero, quien se encuentra recuperándose de una lesión.

Sobre las informaciones que lo acercan a su regreso al ‘Cacique’, Bravo fue prudente y descartó tener claridad sobre su futuro, incluso, no descartando la posibilidad de colgar los botines a final de temporada.

“Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol. Y no pasa absolutamente nada. Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene de expectativas, ¿por qué no? Pero, a día de hoy, no tengo nada claro en ese sentido”, recalcó.