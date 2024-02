Claudio Bravo, arquero chileno del Real Betis, analizó a La Roja de cara a lo que será el debut del técnico Ricardo Gareca al mando del ‘equipo de todos’.

Vale recordar que, durante la semana, se supo de una llamada del ‘Tigre’ al portero nacional, quien no es citado al combinado nacional desde marzo de 2023, cuando jugó en el amistoso ante Paraguay en el Estadio Monumental.

Bravo podría retornar a La Roja en marzo, cuando Chile enfrente en amistosos a Albania y Francia, y deposita su confianza en el exentrenador de Perú para que la Selección vuelva a la pelea por cupos al Mundial 2026.

“El llamado es para todo el mundo: que todos aporten, porque es beneficioso para nuestro fútbol que Chile vuelva a la Copa del Mundo. Tenemos todos claro lo que significa tener a la Selección en un campeonato mundial. Hay que que unirse, eso necesitamos”, dijo el guardametas, en entrevista con Keno Salinas.

“Más que analizar por qué no funcionó la Selección con el proceso anterior o los malos resultados, es momento de olvidar todo eso, que todos sumen lo que más se pueda porque necesitamos que Chile esté en una Copa del Mundo. Es vital para el crecimiento del fútbol chileno, el fútbol joven”, añadió el portero del Real Betis.

La fe de Claudio Bravo en Gareca y el ‘palo’ a Berizzo

Luego, Claudio Bravo dedicó palabras para el argentino Ricardo Gareca, nuevo entrenador de La Roja.

“Ni hablar de lo que sabe como técnico y como persona. Su llegada llena de oxígeno a nuestra Selección a raíz de todo lo que estaba pasando anteriormente en cuanto a resultados. Creo que se necesitaba un cambio”, afirmó el arquero bicampeón de América.

“Con su llegada da la sensación que, a nivel mental, es importante porque la sumatoria de estas cosas vendrán muy bien. Pero también necesitamos de todas las demás partes, no sólo de lo que traiga o su estampa”, añadió Bravo.

Consultado por Eduardo Berizzo y su decisión de mantenerlo ausente de la Selección, el portero cambió de tono y dijo que “en un período de edad donde la maduración se acentúa más, quizás 10 años atrás respondería otra cosa, pero con tranquilidad”.

“Me lo tomo con tranquilidad, me tocó un período donde intenté apretar al máximo para ayudar y no pasó. Di vuelta la página con la sensación de que no habría un llamado”, complementó Bravo.

En la misma línea, el arquero insistió en que “no me dolió, me extrañó más que doler. Fuera de eso, sé que el jugar acá, el rendimiento te lleva a la Selección y más cuando quieres aportar”.

“Si no me toca estar y va otro, desde la distancia ayudaré lo que más pueda. Que esto funcione, porque tiempo no hay ni margen de error, tampoco para buscar culpables o excusas. Es momento de ayudar, de aportar para que esto crezca a los niveles a los que estábamos acostumbrados. Yo no estoy acostumbrado a viajar y perder; a ir y quedar eliminado o este tipo de cosas, sino que a lo contrario”, concluyó el excapitán de La Roja.