Luego de su regreso a la U, Marcelo Díaz ha hablado de toda su trayectoria profesional, que dejó algunos episodios desconocidos que se atrevió a contar recientemente, como por ejemplo, la vez que estuvo cerca de un club que terminó siendo campeón de la Premier League.

El equipo señalado por el propio ‘Carepato’ es el Leicester City que, según reveló, tenía una oferta en la mesa para contar con sus servicios.

“Pude haber ido a la Premier League y yo no quise. De hecho tengo alguna anécdota ahí también, que cuando llegan mis representantes y me cuentan del club que me quería yo dije que no, por ningún motivo. Era el Leicester City”, confesó en diálogo con Misión Deportes.

Ahondando en sus motivos para rechazar el ofrecimiento, Marcelo Díaz complementó que su decisión fue “porque venían recién subiendo de la segunda división y coincidentemente el primer año de Premier League del Leicester, fueron campeones”.

Sin embargo, al bicampeón de América con Chile no le faltaban interesados durante su época como figura del Basilea suizo.

“Tuve opciones de ir a Italia también, la oportunidad también de jugar en otros equipos de Alemania, pero no se dio, tampoco le doy mucha importancia a lo que no fue”, cerró.