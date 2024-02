Ben Brereton ha tenido un retorno a Inglaterra brillante, luego de pasar seis meses en España junto al Villarreal y evidenciar una merma importante en su juego, pero su actual presente muestra una versión 2.0 de ‘Big Ben’.

Tuvo un debut a días de llegar a Sheffield, posteriormente fue titular y marcó un gran gol en Premier ante el West Ham tras una gran arremetida.

Por otra parte, anotó un golazo a los 20′ segundos en la derrota de los ‘Sables’ ante el Crystal Palace, pero su rendimiento es destacable.

Tanto así que el propio elenco que lamentablemente se mantiene en el último puesto de la Primera División de Inglaterra, ha destacado su irrupción en la plantilla y ya lo han nominado a convertirse en el jugador de mes.

Brereton, junto a sus compañeros, Will Osula, Gustavo Hamer y James McAtee, están disputándose codo a codo el palmarés de ser el mejor de enero en Sheffield.

Vote for your @ABRoofingSol January Player of the Month 🗳️

Lo mejor es que desde Chile también se puede ayudar a Brereton, ya que solo necesitas ingresar a este link, hacer click en la opción “Votar ahora” y seleccionar el nombre del delantero de La Roja.

Así también, podría celebrar por partida doble, ya que igual compite por quedarse con el premio al mejor gol de enero, tras su anotación ante el Crystal Palace.

Galardón en donde compite con jugadores de Manchester City, Nottingham Forest, Brentford, Newcastle y el propio Palace.

Cabe recordar que Brereton está a préstamo sin opción de compra en Sheffield, ya que posterior a los 6 meses de la cesión deberá retornar a Villarreal.

No obstante y en caso de seguir marcando goles, Ben volvería por una revancha a España, país de donde se fue muy criticado por su bajo rendimiento.

🚨 January @premierleague GOTM nominees are here!

8 goals to kick off 2024, but only one can win @Budweiser Goal of the Month 🏆⚽️

Who gets your vote? pic.twitter.com/odxNDy36Gh

— Budweiser Football (@budfootball) February 8, 2024