Menos de 20 segundos le bastaron a Ben Brereton para poder marcar un impacto con su segundo gol consecutivo para el Sheffield United en la Premier League.

Además de su celebrado tanto, ‘Big Ben’, que jugó como extremo izquierdo en el compromiso que su equipo terminó perdiendo por 2-3 ante el Crystal Palace en Selhurst Park, recibió los elogios de su técnico, Chris Wilder.

“Ben (Brereton) estuvo extraordinario en la apertura del marcador, fue un gran gol de equipo que estuvo bien elaborado”, opinó el estratega respecto a la anotación del inglés-chileno.

Eso sí, cabe recordar que el futbolista salió del duelo durante el entretiempo, encendiendo las alarmas. Tras esta situación, el DT del equipo de Yorkshire del Sur dio a entender que el seleccionado de La Roja tiene una pequeña lesión.

“Ben es un guerrero, quería quedarse, pero no puedo permitirme correr ese riesgo”, destacó Chris Wilder, para luego dar detalles del problema físico que sufrió Brereton.

“El fisioterapeuta y el masajista dijeron que tenía una lesión en el tendón de la corva. Tomé la decisión de protegerlo, no podemos darnos el lujo de perder a Ben y esperamos que esté bien durante el fin de semana”, sentenció el director técnico del Sheffield United.

Este sábado 3 de febrero, a partir de las 14:30 horas de Chile, los ‘Blades’ recibirán al Aston Villa por la fecha 23 de la Primera División de Inglaterra.

🙅‍♂️ “I was told by a Premier League referee… get ready, every tight decision will go against you”

⚔️ Sheff Utd manager Chris Wilder on officiating in the 3-2 defeat at Crystal Palace, Grbić’ concussion & their final signing.

🎧👉 https://t.co/DuGrwbbtMA#SUFC | @BBCSheffield pic.twitter.com/5oHprGVwdG

— Football Heaven (@footballheaven) January 31, 2024