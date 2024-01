El chileno Ben Brereton, hoy a préstamo en el Sheffield United, ha provocado revuelo en España luego de su gran estreno en la Premier League de Inglaterra.

Y es que el seleccionado de La Roja, en solo dos partidos, ha hecho más que lo mostrado en un semestre en el Villarreal de La Liga, el club dueño de su pase.

Con la camiseta del ‘Submarino Amarillo’, el atacante nacional sumó 568 minutos en 20 partidos, con apenas cinco titularidades, lo que evidenció la poca confianza que tuvieron los entrenadores del club español para el chileno.

Y ahora que ‘Big Ben’ se luce en la Premier League, el medio hispano Relevo lamentó que el cuadro groguet no hubiese aprovechado a Brereton cuando tuvo la oportunidad.

“El extremo de 24 años tenía todo para suplir con éxito las marchas. Sin embargo, seis meses después no pudo demostrar estar a la altura de toda la expectativa puesta sobre su persona”, detallaron desde la publicación.

“El caso es que su situación da pie al recelo. Porque el Ben Brereton que no ha marcado ni un solo gol desde agosto en el Villarreal parece ahora un anotador consagrado”, añadieron.

El citado medio insistió con que Inglaterra parece ser el lugar para que el chileno brille, ya que lo mostrado en el Sheffield ha asombrado al propio club dueño de su carta.

“Lo hizo además con una demostración de casta y coraje que sí había tratado de mostrar, aunque sin éxito, en España. Mostró el jugador que todos quisieron ver”, remarcaron desde Relevo.

Vale recordar que Brereton fue cedido por seis meses al Sheffield sin opción de compra, por lo que al final de la temporada debería volver al Villarreal.

Two goals in two @PremierLeague matches for Ben Brereton Díaz 🇨🇱🔥 pic.twitter.com/Iz2wUmMQpR

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 31, 2024