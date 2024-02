Joaquín Montecinos no la pasa bien en México y el propio jugador reveló que sufrió una grave lesión que lo tendrá fuera de competencia por varios meses.

Joaquín Montecinos no vive las mejores temporadas de su carrera en el fútbol mexicano, país a donde llegó lleno de ilusión para enmarcar su nombre dentro de los grandes chilenos en la Liga MX, pero la realidad ha sido totalmente distinta.

Tras no tener espacio en Tijuana, Montecinos arribó a Querétaro, donde lamentablemente el DT Mauro Gerk comentó que no lo tenía en mente para la temporada 2024, pero debido a las pocas ofertas que llegaron por él, decidió mantenerlo hasta el final de su contrato (junio 2024).

Desafortunadamente en un duelo del equipo Sub23 de Querétaro, Joaquín Montecinos se rompió los ligamentos cruzados y será baja mínimo por 5 meses para los ‘Gallos Blancos’.

Así lo comentó el propio jugador en Instagram, donde subió un fuerte comunicado contando con lujo y detalle lo ocurrido con la camiseta de Querétaro.

En su publicación, el exjugador de La Roja detalló que “nuevamente la vida y el fútbol me golpean muy fuerte, en un fin de semana muy extraño, con emociones como sentirme muy feliz y a la vez muy triste”.

“Sentí esa adrenalina de jugar, aunque fuera por la Sub23, hacer un gol y ver que en el horizonte se empezaba a despejar ese camino que tanto estaba buscando. Ayer volví a ser feliz jugadno fútbol y sentirme parte del equipo”, indicó.

Posteriormente reveló que “lamentablemente no todo podía ser felicidad, a los guerreros nunca nos toca fácil. Hoy me comunicaron que me rompí los ligamentos, una noticia muy triste, pero una nueva oportunidad para ganar una nueva batalla y seguir aprendiendo de esta hermosa experiencia de la vida y fútbol”.

“Una vida que te da y te quita, pero siempre hay razones para ser feliz y salir adelante”, comentó para después explicar los pasos a seguir para volver a jugar fútbol.

Para finalizar, dio las gracias a todos lo que “creyeron en mí, los que me envían los mejores deseos y energías siempre. A la afición de los ‘Gallos Blancos’, lo que siempre quise fue jugar y aportar al equipo para poder entregarles alegrías.

Revisa las declaraciones de Joaquín Montecinos y su publicación