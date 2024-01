El Inter vivió un surrealista partido que para fortuna de ellos, terminó con un agónico 2-1 ante Hellas Verona que afirmó su liderato en la Serie A de Italia. Sin embargo, los fanáticos del conjunto lombardo perdieron la cabeza y no dejaron escapar su ‘calentura’ con Alexis Sánchez y Marko Arnautovic.

Y es que tanto el chileno como el austriaco ingresaron desde la banca y ambos, están siendo el blanco a lapidar de los hinchas interistas por su desempeño en cancha, sobre todo, por sus ocasiones falladas ante la portería rival.

ARNAUTOVIC SALVA IL VERONA

pic.twitter.com/o7Z1Yxmga9 — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) January 6, 2024

📸- Barella and SANCHEZ can't score against an empty POST!!!#InterVerona pic.twitter.com/sf16UTEGUS — SammielsArsenal (@SammielsCa) January 6, 2024

Mientras algunos transfieren responsabilidad a Nicolo Barella en el gol errado al último minuto -que terminó en penal fallado por el Verona-, lo cierto es que las ácidas críticas a Alexis Sánchez y Marko Arnautovic se hacen sentir en el equipo de Lombardía, tanto así, que sus propios simpatizantes piden que “no jueguen más” y aseguran que la presencia de los delanteros en Inter “es como jugar con 10”.

What a win @Inter!! Please don't ever play Arnautovic and Alexis ever again! #InterVerona — Elanoi Zanretni Azrof (@gema_jr) January 6, 2024

Beaucoup de tifosi de l’inter ne voulaient pas de Morata cet été. Ils doivent se mordre les doigts. Morata fait la saison de sa vie et derrière Lautaro Thuram, jouer avec Arnautovic ou Sanchez, c’est comme être à 10 — Alexis7511 (@Alexis7511) January 6, 2024

#Inzaghi, #Arnautovic e @Alexis_Sanchez sono da cacciare immediatamente!! Ma come si fa a non far giocare #Frattesi e mettere in campo certe cacche umane? L'austriaco da 1 in pagella — NeroBlu24 🖤💙 (@ARLC69) January 6, 2024

La nostra storia non è acqua, Arnautovic e Alexis non valgono mezza nostra riserva. Permettere a questa roba qui di diventare Campione d'Italia è un plagio se sei arrivato fino a qui. Il nostro progetto non dipende da questo titolo ma il loro sì. Che facciamo, reagiamo o no? — Laudantes (@Laudantes) January 6, 2024