Alexis Sánchez y Nicolo Barella fallaron este sábado una increíble ocasión sobre el final del encuentro entre Inter de Milán y Hellas Verona, por la Serie A italiana, que quedó agónicamente en manos de los ‘neroazzurros’.

Ambos jugadores protagonizaron un contraataque mortal a los 90+6 minutos para poner el 3-1 en el marcador y sentenciar un sufrido duelo en el ‘Giuseppe Meazza’. El arquero Lorenzo Montipò había quedado en el camino al ir a buscar el cabezazo en un córner.

El italiano pudo anotar sin problemas con el arco a su disposición, pero decidió ceder a su izquierda donde venía el chileno en carrera. Finalmente, un defensa del Verona le sacó la pelota de los pies al ‘Niño Maravilla’ antes de que pudiera rematar a la portería totalmente vacía.

Una acción que no podían creer los interistas, quienes se tomaban la cabeza. De todas formas, el VAR desestimó la jugada más tarde por una infracción anterior que terminó en penal para el visitante.

Thomas Henry se paró a los 90+9’ desde los 11 metros, buscando el empate, pero su derechazo golpeó en el palo derecho del arco defendido Yann Sommer. Lo ganó con sufrimiento el Inter, que llegó a 48 puntos en lo más alto y se coronó campeón de invierno en Italia.



Captura: ESPN

📸- Barella and SANCHEZ can't score against an empty POST!!!#InterVerona pic.twitter.com/sf16UTEGUS

— SammielsArsenal (@SammielsCa) January 6, 2024