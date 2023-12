Vasco Da Gama remontó una temporada totalmente adversa en el Brasileirao, todo esto después de ser colista en el primer semestre, pero gracias a la gran inversión que realizaron a mitad de la campaña, en donde contrataron a estrellas como Gary Medel, Dimitri Payer, Pablo Vegetti y al DT Ramón Ángel Díaz, lograron salvar la categoría.

De hecho, el seleccionado chileno fue uno de los refuerzos más rutilantes en el segundo semestre en Brasil y desde su llegada, comenzó a utilizar la jineta de capitán.

Su fuerza, esfuerzo y trabajo han sido elogiados por todos los hinchas del ‘Almirante’ y tras una nueva entrevista brindada para el área de comunicaciones del elenco de Río de Janeiro, los fanáticos reaccionaron ensalzando el trabajo del chileno.

En la entrevista, Medel detalló como fue conocer la oferta de Vasco, en donde detalló que “cuando me enteré de la oferta, estaba de vacaciones con mi familia y obviamente no dude, me gusta siempre tener un objetivo claro y cuando llegue acá, mi objetivo fue salvar a Vasco del descenso y se dio la oportunidad”.

“Llegué cuando tenían nuevo puntos, sin entrenador y luché, trabajé junto a mis compañeros y alcanzamos el objetivo”, indicó.

“Yo siempre doy lo mejor de mí. Puedo fallar obviamente, pero siempre daré lo mejor por mí, por mis compañeros y por el club”, indicó.

Tras sus palabras, lo hinchas del elenco brasileños se trasladaron a los comentarios a agradecer y elogiar el desempeño de Medel en la escuadra del ‘Almirante’, en donde algunos enloquecieron con la figura del ‘Pitbull’.

Entre los mensajes más destacados se encuentran: “Sin dudas el mejor fichaje del año”, “Quita la estatua de Romario y pon la suya”, “Se merece una estatua en vez de Romario”, “Este tipo se merece titulos en el 2024 con Vasco”, “¡Mí Capitán!”, “Juega mucho, realmente se entrega completamente en el campo”.

