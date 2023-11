Gabriel Arias no aguantó una nueva igualdad para Racing en Argentina y apuntó sus dardos contra el plantel y la temporada que encadena La Academia.

En duelo correspondiente a la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional, La Academia volvió a dejar escapar los puntos tras la igualdad 1 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Al final del cotejo desarrollado en el Cilindro de Avellaneda, Gabriel Arias realizó una fuerte autocrítica por el trabajo realizado por su equipo.

En sus palabras, el portero de la selección chilena detalló: “Si no sabemos aguantar un resultado, si no podemos hacer un esfuerzo los últimos minutos del partido para aguantarlo, es una mierda. Un resultado que no nos sirve para las aspiraciones que tenemos. Necesitamos ganar, ganar y ganar, es lo único que sirve en este momento”.

“Me da bronca. Estoy hinchado de los huevos que me conviertan en todos los partidos”, indicó.

El chileno es consciente que este panorama no le favorece debido a que el equipo se quedó estacionado en el límite del clasificatorio a la siguiente instancia y también en la Tabla Anual está muy cerca de perder la posibilidad de jugar en la siguiente temporada un torneo internacional.

“Es empezar a convencerse que se puede. Estamos en un momento en el que cualquier jugada en la que nos llegan nos convierten. Tuvieron muy pocas situaciones durante el partido. Una jugada en los últimos minutos te lo terminan empatando y sacando dos puntos en tu casa”, puntualizó.

Ahora el conjunto dirigido por la dupla técnica conformada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla tendrán que concentrarse ya que los próximos oponentes a enfrentar son Platense y Newell’s, rivales que probablemente le complicarán el escenario.

Revisa las palabras de Gabriel Arias tras la igualdad ante Central Córdoba