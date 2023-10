Pese a un 2022 brillante con 16 goles y cinco asistencias, la reciente temporada de Diego Rubio en el Colorado Rapids de la MLS no fue la mejor. Un registro de apenas tres goles que llevaron al elenco estadounidense a desistir en su renovación de contrato.

A través de sus redes sociales, el formado en Colo Colo le dijo adiós a la ciudad y equipo, asegurando que tanto su familia como él “los extrañarán mucho”.

De esta manera, el seleccionado nacional queda con el pase en su poder y tendrá la oportunidad de negociar su próximo fichaje como agente libre. ¿Será su vuelta al fútbol chileno?

El delantero de 30 años se formó en la cantera del ‘Cacique’, llegando a debutar en 2011 y, tras una buena temporada, con menos de 19 años, el hijo del histórico Hugo Rubio, fichó por Sporting de Lisboa.

Thank you Colorado, my family and I will miss you! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/V2MusZjbxA

— Diego Rubio (@DiegoRubio_) October 22, 2023