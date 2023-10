El presente y también futuro de Claudio Bravo, sin duda, es de interés para el acontecer del fútbol nacional.

A sus 40 años, el portero sabe que le queda cuerda para alargar su trayectoria en Europa, pero también, que su regreso a Chile está cerca.

Como una pregunta casi obligada, el guardameta reveló las chances que tiene de vivir otra etapa en nuestro país.

“Siempre hay contacto, de diferentes lugares, pero no miro más allá. La opción de volver a Chile siempre está, aunque no te contacten o yo no contacte“, confesó Bravo en diálogo con TVN.

Avalado por su experiencia y nivel, al actual futbolista del Betis “le gustaría” dicha opción, sobre todo, al sentirse en un rol clave.

“La opción que se me dé, me gustaría. Puedo aportar, generar cosas buenas, pero no quiero aventurarme. Mi día a día es acá hasta junio, eso tengo en mente (volver a Chile).”, concluyó.

La última etapa de Claudio Bravo en el fútbol nacional fue en Colo Colo, club donde debutó en el profesionalismo y disputó 133 partidos entre 2003 y 2006, antes de marcharse a la Real Sociedad de España.