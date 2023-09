En una esperada entrevista con el humorista Migue Granados, Lionel Messi sacó a la luz su faceta más íntima y se abrió a dialogar de todo tipo de cosas respecto a su laureada carrera como futbolista.

Y es que si de reconocimientos se trata, precisamente, el argentino ha sumado un sinfín de trofeos en su trayectoria, el más recordado, su logro como Campeón del Mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Sin embargo, en el mencionado año también tuvo momentos amargos a nivel de clubes, luego de firmar un irregular paso y un bullado adiós al Paris-Saint Germain.

Por lo mismo, el crack argentino no tuvo escrúpulos en analizar su paso por el conjunto francés, revelando también un feroz ninguneo que recibió.

“Se dio así. La verdad que no fue como esperaba, las cosas pasan por algo. Y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo. Tenía que ser así“, expresó Messi.

“Era entendible: (…) Por culpa entre comillas nuestra, no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador (campeón) que no tuvo reconocimiento aparte de los otros 25 jugadores“, agregó.

¿Llega al próximo Mundial?: los objetivos de Messi, en sus propias palabras

Consultado por los nuevos horizontes en su carrera, otra pregunta casi obligada para el astro formado en el FC Barcelona fue su futuro con la Selección de Argentina.

Honestamente, el crack mundial reconoció que no ha pensado en jugar -o no- el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Para él, la cita planetaria de 2026 “está lejos”.

“Sí que pienso en la Copa América 2024, quiero llegar bien. Justamente se juega acá en Estados Unidos. Va a estar linda, ya pasamos la del Centenario que también se jugó acá. Si bien perdimos la final, el proceso fue muy lindo. Después de verá, cómo me encuentre yo. Pasaron los años”, sostuvo.

¿Y después de su retiro? “No sé. Me gustaría ser director deportivo, estar con los chicos, enseñar”, confesó el ’10’.

Las confesiones de Lionel Messi

