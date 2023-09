Este sábado, el futbolista chileno Diego Valencia por fin encontró club en Europa y se marcha de la Salernitana de la Serie A para reforzar el Atromitos de Grecia.

El formado en Universidad Católica no lo pasaba bien en Italia tras integrar la lista de ‘cortados’ del elenco granate y no poder cerrar su fichaje previo al cierre del mercado de pases europeo.

Además, el delantero nacional vio cómo su marcha del Salernitana se vio frustrada en tres ocasiones, luego de que sus arribos al Palermo de la Serie B, Eibar de España y Al Tai de Arabia Saudita, fueran cancelados a último minuto.

“Estoy muy feliz de que todo haya terminado y ahora ser jugador de Atromitos. He hablado con mucha gente durante este tiempo y me han dicho lo mejor sobre las condiciones que encontraré en el equipo y en el campeonato. En particular, hablé con el seleccionador de Grecia, Gustavo Poyet, con quien estuvimos juntos un tiempo en Chile, y tuvo las mejores palabras sobre el club”, puntualizó Valencia en su presentación.

Cabe consignar que el acuerdo se cerró como un préstamo por una temporada, por lo que disputará el fútbol griego hasta junio de 2024.