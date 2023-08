El mediocampista chileno Charles Aránguiz fue titular y jugó hasta el minuto 65 la noche del martes en la victoria del Inter de Porto Alegre por 2-0 sobre el Bolívar, resultado que instaló a los brasileños en las semifinales de la Copa Libertadores.

El ‘Príncipe’, convocado por Berizzo a La Roja para el arranque de las Clasificatorias al Mundial 2026, cumplió un sólido cometido ante la escuadra donde milita Ronnie Fernández, en el estadio Beira-Río, destacando a la hora de asociarse con sus compañeros e incluso en los robos de balón.

La prensa brasileña no escatimó en elogios para el bicampeón de América con la selección chilena. “Ayudó en la contención y en la iniciación de movimientos“, indicó Globo Esporte.

En tanto, la Revista Colorado -medio afín al elenco gaúcho- se rindió con la actuación del oriundo de Puente Alto al apuntar: “Qué privilegio“.

Incluso Diego Latorre, ex delantero de Boca, la selección argentina y actualmente comentarista de ESPN, alabó la presentación del chileno en plena transmisión de este duelo de vuelta por los cuartos de final.

“Buen partido de Aránguiz. No encuentro muchos partidos grises de Aránguiz en la selección chilena ni en su carrera internacional”, sostuvo.

“Es un jugador que es un motor en la mitad de la cancha, asegura la continuidad en el juego. Es un muy buen futbolista”, añadió.

Y no paró allí. El otrora atacante comentó además que Charles “es de esos (futbolistas) que hay que mirarlos en el partido y observar profundamente en el juego para darle la entidad que tienen”.

En las semifinales de la Libertadores, Inter de Aránguiz se verá las caras con el vencedor de la serie entre Olimpia y Fluminense, que se definirá este jueves 31 (en la ida ganaron los brasileños por 2-0).

COMEÇARAM 47, SOBRARÃO APENAS QUATRO – E NÓS 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝐄𝐋𝐄𝐒. 🔥🔥

NO GIGANTE LOTADO, ENNER VALENCIA MARCA DOIS, O INTER VENCE POR 2 A 0 NO BEIRA-RIO, CHEGA A 3 A 0 NO AGREGADO E GARANTE VAGA NAS SEMIFINAIS DA CONMEBOL LIBERTADORES. ❤️🇦🇹 #LibertaNossaLoucura pic.twitter.com/MUIoPot18k

— Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 30, 2023