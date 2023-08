El entrenador chileno Manuel Pellegrini, de presente en el Real Betis, se tomó los principales medios deportivos en España tras dar a conocer su discrepancia con Borja Iglesias, su delantero, que renunció a la selección de su país luego de la polémica del presidente de la Federación Luis Rubiales.

El director técnico bético fue interrogado en conferencia por la decisión del atacante, y no ocultó que “discrepo con Borja”.

“Personalmente creo que defender a una selección nacional siempre es lo máximo”, afirmó Pellegrini, añadiendo que “me gusta que llamen a mis jugadores a las selecciones”

“Y no creo que sea una razón para dejar de ir. Discrepo con Borja. Un jugador debe estar dispuesto a defender los colores de su país más allá de la persona que hizo una estupidez, o no la hizo, no se pueden juntar las dos cosas”, agregó.

En la misma línea, Pellegrini remarcó que “creo que Borja va a reaccionar y va estar absolutamente dispuesto a defender la selección de su país”.

Borja, por medio de una carta en sus Redes Sociales, había escrito que “vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”.