La influencia de Jorge Robledo en el fútbol inglés, sobre todo en el Newcastle United, es innegable. En el entretiempo de la final de la FA Cup 2021/2022 que proclamó campeón al Liverpool, la Federación Inglesa decidió homenajear a los quince jugadores más importantes en la historia del certamen, entre ellos, el icónico exfutbolista chileno.

Y cómo no. Además del extraordinario registro goleador en la Football League First Division (actual Premier League), el emblema de las ‘urracas’ hizo historia al levantar el trofeo en dos ocasiones (50/51 y 51/52) y transformarse en el primer latinoamericano en convertir un gol en la final de la competición. El reconocimiento fue recibido por su hija, Elizabeth.

El momento del reconocimiento a Jorge Robledo en la final de la FA Cup en Wembley. Eligieron a 15 figuras emblemáticas en la historia del torneo más antiguo del mundo, y el chileno uno de ellos.@SC_ESPN pic.twitter.com/zPSOsVDeDo — Pablo Ramos (@pabloramosg) May 14, 2022

“Hoy habría sido tan famoso como Alexis Sánchez”, enfatizó Elizabeth en conversación con la BBC.

Junto a su madre y su hermano Ted, Jorge arribó a Inglaterra desde temprana edad, donde destacó en su adolescencia como tenista juvenil en Yorkshire -mientras Ted lo hacía como campeón juvenil de natación-, antes de iniciar su exitosa carrera como jugador.

A mediados de los 40′, los hermanos Robledo comienzan su formación futbolística en el Barnsley, donde muestran sus primeras armas antes de recalar al Newcastle, logrando la quinta y sexta FA Cup para el club. Un éxito rotundo para los de Saint James’ Park y con el histórico goleador como protagonista al convertir el único tanto de la victoria frente a Arsenal en 1952.

John Lennon y su profunda devoción por Jorge Robledo

Seguramente, los fanáticos de The Beatles tienen la imagen del trascendental gol más impregnada en la mente que los hinchas del fútbol. ¿El motivo? La portada del disco en solitario de John Lennon, ‘Walls and Bridges’ (1974).

El fallecido cantante e ídolo de masas inmortalizó la fotografía de la anotación de George, como era conocido en Reino Unido, en un dibujo que realizó a los 11 años con una particular firma: “John Lennon, Junio 1952, Edad 11”.

Décadas más tarde, el británico utilizaría la imagen en una caratula para hacer perdurar su recuerdo por el delantero chileno.

En tiempos de Pedro Pascal, Alexis Sánchez e incluso, Ben Brereton, lo más sorprendente de esta historia es cómo los chilenos no le dimos importancia (o no nos enteramos) al increíble homenaje que le realizó uno de los músicos más influyentes de la historia a un compatriota. Un sentimiento que llegó recién en 2010, gracias al escritor nacional Néstor Flores.

Mientras se encontraba trabajando en una de sus obras, Flores se topó con la fotografía del gol de Robledo a los ‘gunners’, la que quedó en su cabeza por el resto del día hasta que pudo entender el motivo.

“Esa noche me acosté cerca de las 1 de la mañana, pensando que esa foto ya la había visto en otra parte. Como a las 4 me despierto y digo: ‘Es igual a la de la carátula del Walls and Bridges’ de Lennon’. Me levanto, agarro el disco y los comparo. Eran exactamente iguales, excepto por pequeñas diferencias porque, claro, un niño de 11 años, como era en ese momento, no podía graficar de manera idéntica la foto. Me quedé en silencio meditando y empecé a buscar en Internet si alguien había reparado en esto. Y nadie lo había hecho“, relató el novelista al reconocido medio de comunicación británico.

Un registro de 111 goles en su paso por Barnsley y Newcastle, bicampeón de la FA Cup, mundialista en Brasil 1950 y leyenda pura en las ‘urracas’, es el monumental saldo de Jorge Robledo en su etapa en el fútbol inglés antes de su arribo a Colo Colo en 1953.

Un regreso a Chile que, como no podía ser de otra manera, concretó junto a Ted, quien también hizo historia, pero no por su positiva trayectoria futbolística, sino por la distintas hipótesis que aún existen tras su desaparición en extrañas circunstancias.

¿Y Ted?

Tras su estadía en Colo Colo y posterior retiro en el Notts County en 1958, Ted vuelve a Chile e, increíblemente, trabajó como técnico electrónico en las primeras instalaciones de la NASA en el país. Siete años más tarde, volvería a dedicarle su vida al fútbol con un fugaz paso en El Salvador como entrenador, antes de unirse a la petrolera estadounidense Internacional Drilling Co.

Néstor Flores, autor del libro ‘La misteriosa desaparición de Ted Robledo’, conversó con BioBioChile respecto de la indescifrable vida del exfutbolista en sus constantes viajes en barco, la hipótesis del escritor de que el hermano de Jorge trabaja como “espía para la Corona Británica” y su extraña muerte en 1970.

Mientras se encontraba trabajando en la petrolera, Ted fallece en el golfo de Omán el 6 de diciembre de 1970, de acuerdo a un acta de defunción que se dio a conocer tras un juicio en Dubai contra el capitán de barco Heinz Bessenich, único acusado de su desaparición, luego de que éste se peleara con el chileno en uno de sus tantos viajes.

El juicio finaliza sin culpables por la falta de pruebas y la noticia de la muerte del exjugador llega tres meses después a la prensa nacional. “De hecho, lo más curioso es que Jorge se entera del caso y el fallecimiento de su hermano por un periodista”, revela el escritor.

Pero, ¿a qué se debe el mito de que Ted era un espía de la Corona Británica? Flores explica que, además de su desaparición y deceso en extrañas circunstancias, existen antecedentes que, mezclados con su personalidad y comportamiento con su familia y esposa, refuerzan esta teoría.

Además de hablar tres idiomas (español, inglés y alemán), “era introvertido, ‘pintoso’ y muy elegante, gastaba mucho en ropa y parecía agente 007”, sostiene. Una actitud reservada que “acrecentó aún más el mito”, según el escritor, quien le pone sus fichas a que la hipótesis de la estrecha relación de Ted con la familia real británica sea la verdadera incógnita respecto de la razonable pregunta: ¿Qué se encontraba haciendo el exfutbolista el día de su fallecimiento?

“Está comprobado que Ted sí estuvo en muchos lugares (y en las fechas) donde la Corona Británica había tenido conflictos con sus colonias”, enfatiza Flores, quien precisa su teoría en su libro.

Otro de los enigmas de este indescifrable caso es la distancia del lugar de la muerte de Ted con la costa y es que, de acuerdo al acta de defunción, éste falleció a tres millas de tierra firme.

“Para un nadador nato, nadar esa distancia no era mayor problema. Eso acreditaría que lo arrojaron muerto o muy herido”, explica Néstor Flores.

Una verdad incontrarrestable, pero muy difícil de demostrar, que fue fruto de largos años de investigación y conversaciones con expertos ingleses y las viudas de los hermanos Robledo, Violeta del Carmen Calé y Gladys Nissim, uniendo las piezas de un rompecabezas desde cero, aunque aún incompleto.