Un jugador nacional que vivió una gran etapa en Alemania, en donde pasó más de 7 años en las filas del Bayer Leverkusen, fue Charles Aránguiz, quien se encuentra en su viaje de retorno al fútbol sudamericano para vivir un nuevo proceso en el Internacional de Porto Alegre.

Ayer, el conjunto de las ‘Aspirinas’ informó que el chileno dejó de ser parte del plantel y ya se encuentra a pocos días para embarcarse rumbo a Brasil y vestirse con la camiseta del ‘Colorado’.

Sin embargo, antes de dejar las tierras europeas, el ‘Príncipe’ brindó una breve entrevista en donde habló de sus años siendo parte de Werkself.

En sus palabras, el seleccionado chileno señaló: “Siempre me he sentido cómodo en Leverkusen a lo largo de los años. Este club siempre me ha apoyado incluso en los momentos difíciles, eso no lo olvidaré”.

“Ahora quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica, más cerca de mi familia. Pero, también me gustaría dar las gracias a los fans de negro y rojo en particular, para mí es un adiós en la amistad”, indicó.

Con esto, se pone fin a la estadía de Aránguiz en Alemania, en donde se supo ganar a uno de los cuadros más populares del país europeo, siendo en algunas temporadas capitán de las ‘Aspirinas’, en donde disputó un total de 214 partidos, entregando 28 asistencias y anotando 18 goles.