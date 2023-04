Un jugador que se convirtió en referente del cuadro que defendió por más de 7 años fue Charles Aránguiz, correcto mediocampista nacional que lamentablemente se encuentra aquejado de una compleja lesión que lo tiene hace meses alejado de las canchas.

Esto sumado a que su ex equipo, Internacional de Porto Alegre, buscó su retorno con urgencia, es que el seleccionado nacional se encuentra ya encaminando su rumbo a suelo brasileño para volver a brillar con la camiseta de los ‘Colorados’.

Es por eso, que el conjunto que actualmente dirige Xabi Alonso, le dio la despedida y así confirmó que el ‘Príncipe’ parte de las ‘Aspirinas’ con el cierre de su contrato anticipado, para que vuelva a Sudamérica antes que termine la temporada en el Viejo Continente.

Sin embargo, el conjunto alemán quiso dejar un mensaje archivado en su cuenta oficial de Twitter, en donde dan cuenta del cariño que sienten por el chileno, a quien le desean lo mejor en su nueva etapa.

En lo redactado por el área de comunicaciones del equipo teutón, se detalla que “Charles Aránguiz deja el club para unirse a su antiguo equipo, Internacional de Porto Alegre con efecto inmediato. Su contrato en Leverkusen habría expirado este verano. Gracias por siete años y medio con la Werkself. Sigue mejorándote pronto y todo lo mejor para tu futuro”.

💬 @CharlesAranguiz: "Ich habe mich in all den Jahren immer wohlgefühlt in Leverkusen. Dieser Verein hat mich auch in schweren Zeiten immer unterstützt, das werde ich nicht vergessen." #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/LPWvbOGual

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 2, 2023