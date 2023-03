Tomás Alarcón no atraviesa por el mejor momento de su carrera y se encuentra buscando más minutos en el Real Zaragoza que lucha en la Segunda División de España.

Un jugador que no la pasa nada de bien en el Viejo Continente es Tomás Alarcón, chileno que dio el gran salto desde O’Higgins al Cadíz de España, pero que su participación y sus minutos se fueron diluyendo, siendo relegado a la banca por varios encuentros.

Tras esto, quiso doblar la mano al destino y viajó hasta el noreste del país ‘hispano’ para ser parte del Real Zaragoza que lucha en la Segunda División por volver a La Liga.

No obstante, su presente no ha mejorado, ya que tras una serie de partidos con el conjunto de ‘Los Leones’, no ha logrado ser titular en los compromisos y una de sus expulsiones a los 6′ minutos, terminaron por sepultar todas aspiración del exseleccionado nacional.

“Me siento mal y sin confianza”

Ahora, en conferencia de prensa ante del duelo del fin de semana ante el Albacete, el rancagüino señaló que está falto de confianza y que sus esfuerzos no alcanzan para ser ingresar de titular en uno de los encuentros de los ‘Maños’.

Con relación a esto, Alarcón reveló que “yo vine para jugar y no estoy pudiendo hacerlo. Me siento mal y sin confianza, sin las expectativas que tenía antes de llegar porque vine con muchas aspiraciones de jugar y me costó mucho adaptarme“.

Así también puntualizó que “lo de Gijón ha sido clave para salir del equipo y no me está alcanzando para volver a entrar, aunque lo estoy dando todo. Mis compañeros lo están haciendo mejor. La tarjeta roja me ha perjudicado, pero espero que con trabajo pueda llegar a lo que deseo”.

Cabe recordar que en el duelo ante el Sporting Gijón, se encontraba ingresando desde el arranque en Zaragoza y a los 6′ minutos del encuentro, recibió la cartulina roja por una violenta entrada en el amanecer del compromiso.