Uno de los técnicos más emblemáticos de Sudamérica y de los más exitosos de origen chileno es sin duda Manuel Pellegrini, quien ha tenido una carrera de lujo dirigiendo en las mejores ligas del mundo y que ha tenido grandiosas temporadas con elencos que han sorprendido en el Viejo Continente.

Recordadas son sus campañas con Villareal, Málaga, Manchester City, Real Madrid y la actual con Real Betis, por nombrar algunos de los planteles bajo su mando y ahora, según informaciones que se emanan desde España, el estratega nacional podría ser tentado para dejar Andalucía y embarcarse en un nuevo desafío en la Premier League.

Resulta que el portal español Gol Digital, anunció que el ‘Ingeniero’ es sondeado por el Tottenham de Inglaterra, elenco que se encuentra necesitado de resultados por la mala campaña que actualmente se encuentra comandando Antonio Conte y que ha protagonizado varios episodios que tensan el ambiente en la interna de los londinenses.

En el titular redactado por los ‘hispanos’ se detalla que “Betis teme llamada de equipo top de la Premier League a Manuel Pellegrini”.

Posteriormente amplían la información argumentando que “el chileno es una de las opciones que está barajando uno de los clubes más poderosos de la Premier League en estos momentos. Un club que lleva años persiguiendo un título importante y que cuenta con poder económico para realizar grandes inversiones. Y quieren que sacar a Manuel Pellegrini del Betis para que lidere su proyecto”.

La tensión entre Tottenham y Antonio Conte

“El equipo en cuestión que estaría tras los pasos de Manuel Pellegrini sería el Tottenham. El club londinense ha visto como sus problemas se han multiplicado en las últimas semanas y la tensión con Antonio Conte, su actual entrenador, no ha hecho más que crecer. Es por eso que la salida del italiano se da por segura”, indican.

Por último, reconocen que el chileno no piensa moverse hasta el final de la temporada en España, pero que luego eso, no vería con malos ojos poder cambiar de horizonte y aterrizar en la competitiva Premier League, al destacar que “en lo que respecta al entrenador, parece tener claro que no abandonará el Betis antes de acabar la temporada”.

“En estos momentos está completamente centrado en llevar al club verdiblanco a la próxima edición de la Champions League, pero en verano todo podría ser diferente. Y es que estaría dispuesto a escuchar la oferta del Tottenham“. finalizan.

Cabe recordar que Manuel Pellegrini conoce muy bien la competición en Inglaterra, luego de ser campeón con el Manchester City de dos Copas de la Liga en los años 2014 y 2016, además de quedarse con una Premier League en el 2014.

Además, su último paso por la elite del fútbol fue en el West Ham, en donde no consiguió muy buenos resultados y fue sustituido por Davis Moyes.