Manuel Pellegrini no duda de su título conseguido con el Manchester City, pese a las graves acusaciones en contra del conjunto inglés por irrumpir en el fair play financiero.

El Manchester City se encuentra en el centro de la polémica en la Premier League, luego de que se le acusará al club que infringir las reglas de fair play financiero desde la temporada 2009-2010 en adelante.

Ante esto, en Inglaterra se ha puesto en tela de juicio todos los campeonatos y títulos conseguidos durante ese periodo, en donde aparece la liga conseguida por el estratega chileno Manuel Pellegrini en la campaña 2014.

Es por eso, que ante las denuncias en contra de su exequipo, el DT nacional brindó una entrevista al medio Telegraph, en donde habló de su estadía en los ‘Citizens’ entre los años 2013 y 2016.

En el diálogo, Pellegrini se desmarcó de estar involucrado en lo que se le acusa al conjunto inglés, al sentencia que “yo no estaba involucrado en esos asuntos, estaba a cargo del aspecto deportivo”.

Así también, dejó en claro que su título de Premier League en el año 2014 es legitimo y que no fue contaminado con las acusaciones que hacen en contra del millonario elenco británico.

“Si alguien piensa que el título estuvo manchado, está equivocado. No está manchado”

Con relación a esto, el ex DT del Villareal señaló: “Si alguien piensa que el título estuvo manchado, está equivocado. No está manchado. Lo que pasó en la cancha es indiscutible. Siempre me sentiré como un campeón de la Premier League, ganamos limpiamente”.

Por otra parte, respaldó al Manchester City ante las acusaciones que se le imputan y sobretodo, ante el interés de los otros equipos por quedarse con los campeonatos que ‘supuestamente’ podrían arrebatar de las vitrinas a los dirigidos por Pep Guardiola.

Ante esto, Pellegrini recalcó: “Aunque puede haber algunas sanciones, el equipo que terminó segundo nunca podría sentirse campeón porque no ganó en la cancha. Puede haber castigos administrativos, pero nadie podrá quitarnos ese título o las emociones que experimentamos”.

“Más que el dinero, hay que mirar la seriedad del proyecto, y en ese aspecto el proyecto del City no tiene demasiadas fallas. Sus líderes han dado respuestas serias sobre cuáles son sus planes. La prueba es que han ganado muchas ligas en los últimos años, y esa inversión se ve recompensada”, finalizó.

Con esto, el ‘ingeniero’ brinda su visión ante el problema que enfrenta su exequipo y que aún no tiene una sentencia definitiva, a la espera que termine la investigación que determine si los ‘Citizens’ incurrieron en una falta que los perjudique.