Alejandra Henríquez, la madre de los gemelos de Gary Medel, utilizó en las últimas horas sus redes sociales para publicar una dura acusación en contra del seleccionado chileno.

La expareja del ‘Pitbull’ reveló este sábado unos audios donde protagoniza una fuerte discusión con el actual jugador del Bologna. Horas antes, Henríquez comenzó la ‘funa’ al jugador afirmando que “¡Hicieron mierda a mis hijos! Su propio papá, Gary Medel, los echó de su propia casa”.

“Casa que una vez él les regaló para Navidad. Ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma… Su propio padre que dice amarlos y darles todo el afecto, atención y dedicación, cosa que no fue así… Me callé por varios años y ahora ya no callaré porque se metieron con mis hijos… $600.000 de pensión por niño”, añadió.

En el registro sonoro el tema de discusión son los gemelos y lo que paga de pensión el formado en Universidad Católica. “¿Qué pasa? Por qué me hablai como chora“, señala Medel.

Ante esto, Henríquez responde con insultos y apunta que “yo te hablo como quiero. ¿Qué te creí tu? Yo te crié a tus hijos sola, cuando venías para acá (Chile) venías a carretear, no los has criado, pudiste tenerlos desde los 10 años, el papito del año”.

“Ahora que tienen 17 años te los llevas y te haces el papito del año… y ahora lo estás echando”, se escucha a la madre de Alejandro y Gary.

“Ahora van a agarrar sus cosas y se van a ir para allá, es simple (…) No te hay hecho cargo monetariamente nunca de los gemelos. Les pago yo el colegio“, replicó el bicampeón de América con La Roja .

En un mensaje en Instagram, en tanto, Alejandra Henríquez escribió: “A veces se me sale lo flaite, lo admito, pero con este ser de persona es la única forma que entienda. Tengo más audios que lo podría dejar peor, pero que quede claro que si hubiese querido sacarle más lucas lo hubiera hecho años y años atrás…”.

“Siempre teniendo que pasar humillaciones, siempre sacando en cara los viajes, las ropa cara. Como si viajar a Italia fuera divertido para ellos, y los tratan como empleados”, complementó la expareja del exInter de Milán, Besiktas y Boca Juniors.