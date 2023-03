Un jugador que ha evidenciado un verdadero renacer en su carrera como futbolista es Alexis Sánchez, quien desde que llegó al Olympique de Marsella ha encontrado la confianza, la titularidad y seguridad para hacer estragos en las defensas rivales.

Sin embargo, en la actualidad se encuentra viviendo un complicado momento, luego de sereliminados en los cuartos de final ante el Annecy FC, modesto elenco de la Segunda División que venció a Los Focenses en penales.

Esto generó un complejo escenario para el cuadro Olímpico, que eliminó al PSG en octavos, pero que no pudo contra la resistencia del Annecy.

Ante esto, Alexis Sánchez salió a dar la cara en conferencia de prensa y sentenció que “estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme”.

Estas palabras no cayeron muy bien en algunos franceses, quienes arremetieron contra el tocopillano. Primero fue la extenista europea Marion Bartoli, quien barrió con el jugador chileno, mientras que ahora llegó el turno del panelista RMC Fighter Club, Jonathan MacHardy.

El columnista ‘galo’ las emprendió contra el máximo goleador de La Roja por sus dichos y sentenció: “¿Confirma su declaración los rumores de que estaba cansado de jugar al frente y no estaba seguro de querer quedarse? Alexis es la definición de un mercenario. No me importa, pero tienes que saber”.

“No tengo nada en contra de los mercenarios, pero cuando eres fanático del Olympique de Marsella tienes que saberlo. Vino porque tenía un buen contrato, le venía bien al Inter, pero también le venía bien al Marsella“, sentenció en el programa After Foot.

Sin dudas que son incendiarías declaraciones en contra de un jugador que le ha dado un renacer al elenco marsellés, quienes se han visto opacados en las últimas temporadas por el potente y millonario PSG, pero que desde que llegó Alexis Sánchez, se ha evidenciado un cambio de personalidad del popular elenco francés.

