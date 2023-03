Alexis Sánchez fue protagonista este viernes en la rueda de prensa del Olympique de Marsella, ocasión en la que se refirió a diversos temas y principalmente al vergonzoso adiós en los cuartos de final de la Copa de Francia.

El delantero chileno fue protagonista el miércoles desde el punto del penal en la eliminación de los ‘Olímpicos’ ante el Annecy FC, décimo colocado de la Segunda División gala. Falló una pena máxima sobre el final de la brega y acertó posteriormente en la tanda decisiva.

Con este resultado adverso para los de Igor Tudor, Alexis recibió duros comentarios de la prensa francesa: “Se mostró bastante torpe e impreciso a la hora de concluir en campo contrario”, escribieron los medios.

Ahora, el ariete de 34 años sacó la voz y habló del fracaso para los ‘Focenses’. “Es una derrota que duele, la peor de mi carrera. Pedimos disculpas a la afición que siempre es genial. La única forma de levantarme es ganar este fin de semana dando el máximo”, declaró.

“No hay explicación, hay que estar concentrados. Hay que pescar al rival y no dejarlo ir. El jugador tiene que estar concentrado los 95 minutos. No podemos relajarnos”, agregó.

Para terminar ese tema, el tocopillano señaló que “esto te sirve de experiencia, incluyéndome a mí, hay que dar el 200 por ciento. Por la afición. Yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol”.

Consultado por su futuro en el Marsella, el ‘70’ del popular equipo francés indicó que “yo tengo muchas ganas de quedarme. Yo vengo acá para ganar. Por mucho que me digas que hay que llegar segundo para ir a Champions, yo lo que quiero es salir campeón”.

El chileno pone condiciones deportivas y no económicas a la hora de sentarse a conversar para prolongar su vínculo en la popular tienda de la Ligue 1. “En mi carrera siempre he querido ganar. Dependerá de cómo seguimos, de pelear un título o ir a la Champions”, apuntó.

“Quiero ganar siempre, pero necesito que mis compañeros entreguen el 200 por ciento. Acá me dijeron que era uno de los más grandes de Francia, y me llegó. La afición es increíble. Se te ponen los pelos de punta, y la verdad que uno quiere hacer un gol, ganar, y darle una alegría a ellos, que son lo más importante”, complementó.

Para finalizar, Alexis llamó siempre a mirar hacia adelante y no perder el foco ante resultados adversos. “Amo lo que hago. Lo amo día a día. En cada equipo doy el cien por ciento. Un jugador de fútbol tiene tres doctores, paramédicos, agua y comida. Lo único que queda es demostrar en el campo, y correr con el alma. Y acá hay una afición increíble, y debo correr con el alma. Es lo único que me queda”, sentenció.