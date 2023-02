El delantero chileno Martín Rodríguez se perderá lo que resta de temporada con el DC United, elenco de la MLS estadounidense, luego de sufrir una terrible lesión durante una de las prácticas de su escuadra.

Se le vino la noche al nacido en Diego de Almagro, de 28 años. “Martín Rodríguez se someterá a una operación de reconstrucción del ligamento cruzado anterior (ACL) tras romperse el ACL de la rodilla derecha durante un entrenamiento”, reveló el equipo de Washington.

“El cirujano ortopédico del equipo, Dr. Jeffrey Giuliani, de Inova Sports Medicine, hará la cirugía. Rodríguez se perderá el resto de la temporada 2023 de la MLS mientras se rehabilita de la lesión y será colocado en la Lista de Lesionados de la Temporada”, agregó la tienda capitalina.

Tras lesionarse de gravedad, el ‘Tin’ aprovechó las redes para exteriorizar sus sensaciones. “Sin dudas tenía la ilusión de poder acompañar a mis compañeros en esta nueva temporada, pero a veces la vida golpea y muy duro, no encuentro respuesta del por qué pasan estas cosas”, escribió.

“Estoy muy triste por la noticia que me han dado, tendré que operarme y estar fuera un largo tiempo, solo quiero agradecer a todos por sus mensajes de aliento y de apoyo. Tendré que ser fuerte y salir de esta, nos veremos pronto. Dios tiene el control”, añadió.

El ex Colo Colo, que llegó al DC United en junio de 2022, registra 14 partidos y sin goles en la tienda de la MLS.

Wishing you a speedy recovery, Martín 🖤❤️

📰 #DCU midfielder Martín Rodríguez is expected to be sidelined for the remainder of the 2023 season as he rehabilitates from a torn ACL in his right knee.

— D.C. United (@dcunited) February 22, 2023