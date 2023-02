A solo horas del partido de ida por la ronda clasificatoria de Copa Libertadores, el DT de Always Ready, Pablo Godoy, minimizó el legado de Magallanes al sentenciar de que era un elenco con "poca historia".

Magallanes vuelve a competir en la Copa Libertadores luego de 38 años y en está ocasión, lo hará en la fase clasificatoria para la mejor competición a nivel de clubes de Conmebol.

Al frente tiene a Always Ready, elenco boliviano que se reforzó con todo para doblegar a La Academia y seguir el rumbo hasta instalarse en la fase de grupo de Libertadores.

Sin embargo, en las horas previas al compromiso entre chilenos y bolivianos en El Teniente de Rancagua, el estratega del conjunto altiplanico, Pablo Godoy, habló con los medios en la conferencia de prensa y analizó a su rival nacional, en donde lanzó un fuerte ninguneó en contra del emblemático equipo del fútbol chileno.

En sus declaraciones, el exjugador de origen paraguayo señaló que Magallanes es “un equipo con poca historia”, elenco que fue el primer tricampeón del certamen criollo. Así también, argumentó: “Sabemos cómo enfrentarlo, que la velocidad nos puede ayudar y dejar la llave abierta para cerrarla en La Paz”.

“Llegamos con un nivel y estado de ánimo alto, es una gran responsabilidad para nosotros. Llegamos con dos triunfos en el torneo local, pero esto es Copa, será más agresivo y nuestro primer objetivo es mantener el arco en cero“, indicó.

Por otra parte, detalló el potencial de los refuerzos que llegaron a su escuadra, en donde destaca la presencia del ex Manchester City, Wilfried Bony y que será el arma más punzante que instale en cancha el entrenador de Always Ready, pero no han visto acción en el certamen boliviano.

Con relación a esto, Godoy puntualizó: “es una preocupación, pues si bien se han adaptado y estamos cómodos, debemos tratar que nos ayuden. Han trabajado en reducido con un cuerpo técnico especial para compensar el ritmo de juego. Nos pueden ayudar en cualquier momento”.

Por último, es estratega guaraní respondió a una consulta sobre el nivel de la Liga de Bolivia, que actualmente se encuentra por encima del nivel que presenta el Campeonato Nacional. No obstante, para Pablo Godoy, son solo números y estadísticas, todo cambia estando en cancha.

Así lo dio a conocer al sentenciar que “no podemos pensar en la estadística, es un número que nos puede ayudar a tener una buena información, pero esto es fútbol, once contra once. Este es el campeonato del año para nosotros, por eso queremos regalarles una alegría a nuestra gente”.

Ya todo está programado para dar el vamos al primer duelo de esta llave este jueves 23 de febrero a las 19:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, mientra que la vuelta será en el mítico Hernando Siles de La Paz, situado a 3.600 metros, el jueves 2 de marzo a las 19:00 horas.