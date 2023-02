Marcelino Núñez fue figura en la victoria del Norwich frente al Birmingham City por tres goles a uno, aportando con dos goles y una asistencia en su registro personal.

Luego de su destacada actuación con el uniforme amarillo y verde, el jugador formado en Universidad Católica realizó una sincera confesión acerca de su momento en el equipo que marcha en el 9.º lugar de la Championship.

“Lo estaba pasando mal porque no me estaban saliendo las cosas, pero gracias al apoyo de mi familia puede salir adelante y eso, se reflejó en este partido”, dijo.

A su vez, el mediocampista chileno afirmó sentirse contento por haber vuelto a la titularidad y sobre todo, firmando una notable actuación con Norwich.

La estadística del número 26 en el triunfo ante Birmingham City, muestran, por ejemplo, tres participaciones en jugadas de gol, una asistencia, 42 pases y 90 minutos jugados para Marcelino Núñez.

De esta forma, ‘Marcy’ volvió a sumar minutos, y mejor aún, a afianzarse como opción para ser titular en la oncena de Norwich, que tendrá su próximo desafío frente al Cardiff City, en un duelo a disputarse el próximo sábado 25 de febrero a las 12 horas de Chile.

💭 "What a way to come back into the team, getting two goals and an assist."

Watch Marcelino's full post-match interview (ft. Alan) on Canaries TV ⬇️#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 21, 2023