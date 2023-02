El mediocampista chileno Arturo Vidal rompió este jueves el silencio frente a las fuertes críticas recibidas por su desempeño en el Flamengo y lo hizo, como acostumbra, en redes sociales.

El ‘King’ se encuentra actualmente en el ‘ojo del huracán’ debido a su berrinche ante Boavista por el estadual -por no ingresar-, por su ofrecimiento para jugar por Colo Colo en la Copa Libertadores y luego del fracaso del ‘Mengao’ en el Mundial de Clubes.

Ante la ola de críticas recibidas, principalmente de la prensa brasileña, los usuarios en redes y de los hinchas del ‘Fla’, el exFC Barcelona, Juventus, Inter y Bayern Múnich prefirió no quedarse callado.

Incluso, el ‘32’ del conjunto de Río de Janeiro respondió a sus críticos recordando una frase del experimentado delantero Zlatan Ibrahimovic, jugador del AC Milán.

Vidal colocó en Instagram una noticia con declaraciones del sueco, en la que dijo: “Si no recibes críticas, es que no estás en la cima. Me han criticado durante 25 años porque soy el número uno“.

Frente a esto, el periodista nacional Hiroshi Kido etiquetó al chileno y apuntó que “eso mismo debe pensar Arturo Vidal al leer las críticas y memes que le hacen los haters de RRSS que convenientemente olvidan su trayectoria y palmarés”.

Tras ello, el bicampeón de América con La Roja respondió brevemente y con fuerza: “Solo a los más grandes critican“.

Apuntar que la prensa brasileña reveló hoy el Flamengo evalúa la salida de Arturo Vidal tras el sonado fracaso en el Mundial de Clubes, en Marruecos.

“Los primeros candidatos (para dejar el club) son el delantero Marinho, el mediocampista (Arturo) Vidal y el portero Hugo Souza. Los tres no dieron el rendimiento esperado sobre el campo de juego y es posible que busquen nuevos aires hasta mediados de año, para dar cabida a otras llegadas”, señaló el medio O Globo.