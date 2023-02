Arturo Vidal protagonizó una verdadera rabieta en la victoria del Flamengo por 1 a 0 este miércoles ante Boavista por el Torneo Carioca.

A pesar de calentar gran parte del compromiso, el técnico Vitor Pereira, no lo utilizó y esto despertó la ira del chileno que ofuscado se fue a la banca, momento en que tiró lejos todo lo que encontró y esto fue grabado por las cámaras del recinto.

Sin embargo, tras lo ocurrido, el ‘King’ escribió respecto a lo protagonizado el pasado miércoles, en donde detalló que “primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego”.

“Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que aveces mi temperamento me gana”, indicó el volante de La Roja.

Así también, confirmó sus deseos de hacer historia con el elenco brasileño, al enfatizar que “he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del mengao el más grande de todos, seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero“.

Sin dudas, un nuevo capítulo en la carrera de Arturo Vidal, quien ha sobresalido en los diversos equipos donde ha estado, pero lamentablemente sus ansias de participar y ser rutilante, aún le pasan le pasan la cuenta a sus 35 años.

Revisa lo redactado por Arturo Vidal en Twitter

