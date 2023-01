Llegan malas noticias desde el Viejo Continente. Solo 20 minutos alcanzó a estar en cancha Gary Medel, en la derrota del Bologna frente a Lazio en los octavos de final de Copa Italia.

La lesión del defensor nacional ocurrió en la segunda mitad del partido. Tras ingresar en reemplazo del holandés Jordy Schouten, el ‘Pitbull’ se arrojó al suelo producto de un problema muscular y debió retirarse inmediatamente del terreno de juego.

Por su parte, la escuadra que defiende el seleccionado chileno cayó eliminada ante el elenco local, al que solo le bastó el único tanto del brasileño Felipe Anderson para hacerse con la victoria.

Con este resultado, fue el conjunto de las ‘águilas’ quien dejó en camino a los ‘rojiazules’ en octavos de final para seguir en carrera por la competición doméstica italiana.

Así, Lazio se enfrentará en la fase de cuartos de final a Juventus, en un duelo fijado para el jueves 2 de febrero.

Ahora, Gary Medel deberá esperar novedades respecto a su estado de salud, mientras su equipo prepara su próximo duelo en Serie A, donde tendrán como rival al Cremonese. El partido se disputará el próximo lunes 23 de enero a las 14:30 horas en el Estadio Renato Dall’Ara.

Un emotivo homenaje de Bologna y Lazio

Previo al encuentro, ambas escuadras y sus respectivas hinchadas se unieron para dar un emotivo gesto. Y es que el cariño y respeto a Siniša Mihajlović sigue latente en el corazón de los dos equipos.

En Lazio, el recientemente fallecido jugador y leyenda serbia dejó huella con títulos y sobre todo, su notable habilidad en tiros libres desde 1998 a 2004, periodos donde defendió la camiseta del equipo romano.

Por otro lado, su eterno recuerdo en Bologna lo cimentó como estratega en dos ciclos (2008-2009 y 2019-2022), en este último, con activa presencia en cancha de Gary Medel.

A touching tribute with Siniša Mihajlović's family from @OfficialSSLazio and @BolognaFC1909en ❤️ pic.twitter.com/abHNYTqBSh

— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 20, 2023