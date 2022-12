Marcelino Núñez se encuentra viviendo su primera experiencia fuera de Chile, cuando a mediados de año arribó hasta Inglaterra, para ser el nuevo refuerzo del Norwich City, equipo que confió en él y en su proyección a su corta edad.

Han pasado varios meses desde que el exUC llegó al elenco del condado de Norfolk y en sus inicios, fue pieza importante en el andamiaje de Los Canarios en el cuadro que comandaba Dean Smith.

Lamentablemente, Marcelino comenzó a perder protagonismo y comenzaron a llegar los resultados pocos favorables que los tienen actualmente en la quinta posición con 35 unidades, a 12 puntos del líder Burnley.

La misión de esta temporada para los ‘auriverde’ era retornar a la Premier League, pero con cada partido que finaliza en derrota, sus ilusiones se apartan cada vez más del objetivo.

Es por eso, que durante esta jornada, el Norwich City notificó que el entrenador Dean Smith no seguirá al mando del equipo, tras los malos resultados de la campaña.

En un comunicado colgado en su cuenta de Twitter, se redacta que “a medida que el club continúa trabajando para alcanzar sus objetivos en el campo esta temporada, la directiva cree que es el momento adecuado para hacer esta transición”.

Norwich City have today parted company with head coach Dean Smith.

Craig Shakespeare and Liam Bramley have also left the club.

We would like to thank them for their time here and wish all three well for the future.#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 27, 2022