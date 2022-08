Están a los pies de un chileno. Los hinchas del Norwich City están gratamente impresionados y no dejan de alabar a Marcelino Núñez.

Sobre todo luego que el exUniversidad Católica anotara un golazo este sábado, de tiro libre, en la visita de los ‘canarios’ al Hull City.

Núñez se paró frente al balón y sacó un remate potente que acabó con el balón en el ángulo.

Eso sí, el tanto del oriundo de Colina no fue suficiente y su equipo terminó cayendo 2-1 en el compromiso válido por la Championship.

Pese a la derrota, los fanáticos ingleses del Norwich no escondieron su admiración por Marcelino.

“Es el único jugador que realmente lo está intentando en este momento”, “Qué jugador es. No estará aquí la próxima temporada”, “Ya enamorado de él, lo único positivo de nosotros” y “¡Núñez es favorito de los fanáticos ya!”, son algunas publicaciones de seguidores del Norwich en Redes Sociales.

Consignar que el elenco amarillo marcha colista tras tres partidos disputados: solo registra un punto.

don’t save smiths job u beautiful man — James 🔰 (@_NCFCJames) August 13, 2022

oh you beautiful beautiful man — char (@TheCharBizarre) August 13, 2022

Only player whos really trying at the moment — Matt💛💚 (@MatterzHD) August 13, 2022

What a player he is. Won't be here next season when we're in League 1 — Josh (@JMO_96) August 13, 2022

Already in love with him, but the only positive thing about us — Chris (@RapidRashica) August 13, 2022

What a guy — 𝙅𝙖𝙠𝙚 🇺🇸 (@NCFCJake) August 13, 2022

THE CHILEAN MESSI — Finn🔰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@FinnNCFC) August 13, 2022

Build the statue‼️‼️‼️ — Don M (@donkey913) August 13, 2022