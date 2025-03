Kyrie Irving se lesionó la rodilla izquierda durante el partido de los Mavericks contra los Sacramento Kings del pasado lunes, lo que supone un nuevo dolor de cabeza para un equipo de Dallas con una larga lista de bajas.

“Kyrie Irving no regresará esta noche al partido contra los Kings”, informó la franquicia texana poco después de que el base tuviera que abandonar el encuentro, pero ahora se notificó que el excelso base sufrió una rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda y se perderá lo que resta de la temporada.

Con 2.35 en el primer cuarto, Irving intentó una penetración por el centro de la zona y acabó en el suelo tras un feo gesto de su rodilla izquierda cuando marcaba los pasos.

El jugador de 32 años recibió atención médica sin levantarse del suelo. Dado que no podía apoyar la pierna y que cojeaba de forma evidente, Irving fue ayudado por compañeros camino del banquillo.

Sin embargo, no quiso retirarse del partido sin antes tirar sus dos tiros libres pese a que estaba claramente lesionado y no podía cargar sobre la pierna.

Fue una imagen similar a la de Kobe Bryant en 2013, que se rompió el tendón de Aquiles pero acudió a la línea de personal antes de abandonar la pista.

La afición de los Mavericks agradeció con gritos de ‘MVP’ el sacrificio de Irving, quien metió los dos tiros libres.

Los Mavericks, que hace un mes provocaron un terremoto en la NBA traspasando a Luka Doncic a Los Angeles Lakers, tienen lesionados a jugadores imprescindibles en su rotación como Anthony Davis, P.J. Washington, Daniel Gafford y Dereck Lively.

A moment of pure determination for Kyrie Irving.

After suffering an injury, Kyrie was helped to the line to take his free throws before exiting the game.

He made both. 👏👏 pic.twitter.com/hJDDRTDLg7

— NBA (@NBA) March 4, 2025