LeBron James, máximo anotador de la historia de la NBA, alcanzó este domingo los 49.999 puntos contando temporada regular y ‘playoff’, mientras que Luka Doncic, compañero suyo en Los Angeles Lakers, castigó una vez más a un rival que se le da especialmente bien: Los Angeles Clippers.

Los de púrpura y oro son ahora segundos del Oeste (38-21) solo por detrás de los inalcanzables Oklahoma City Thunder (49-11) y empatados con unos Denver Nuggets (39-22) que son terceros.

Además, los fascinantes Cleveland Cavaliers encadenaron su décimo triunfo seguido para seguir reinando en el Este y colarse en registros históricos de la NBA.

LAKERS 108 – CLIPPERS 102

LeBron necesitaba 18 puntos para llegar a 50.000 y se quedó en 17 en un día desafortunado en cuanto a puntería (6 de 17 en tiros de campo) y con 8 pérdidas de balón.

No obstante, ‘King James’ aportó 5 rebotes y 9 asistencias además de un taponazo marca de la casa en el último minuto que resultó fundamental para el triunfo del equipo que entrena JJ Redick.

Lo que sí alcanzó el 23 de los Lakers fue su victoria número 1.000 en temporada regular, lo que le deja solo por detrás de Kareem Abdul-Jabbar (1.074), Robert Parish (1.014) y Tim Duncan (1.001).

A diferencia de otros días, Doncic sí estuvo inspirado de cara a canasta (9 de 17 en tiros con 5 de 12 en triples) y acabó liderando a los Lakers con 29 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. El esloveno perdió 6 balones.

Sin Austin Reaves y Rui Hachimura, Dalton Knecht (19 puntos con 5 de 8 en triples), Jarred Vanderbilt (8 puntos y 9 rebotes) y Dorian Finney-Smith (11 puntos) dieron un paso al frente en el equipo angelino, que ha ganado seis partidos seguidos y que presenta un impresionante 18-4 en sus últimos 22 duelos.

Los Lakers habían derrotado hace solo dos días a los Clippers y se llevaron por 3-1 la serie de esta temporada ante sus vecinos y rivales.

Kawhi Leonard (33 puntos y 10 rebotes) fue el más productivo de unos Clippers (32-28) que no tiraron la toalla hasta el final y que durante el encuentro perdieron por lesión a Norman Powell.

Luka Dončić leads LAL to their 6th straight win! ⭐️ 29 PTS (52.9 FG%)

⭐️ 9 AST

⭐️ 6 REB

⭐️ 5 3PM The @Lakers are now 2nd in the West 👀 pic.twitter.com/saBDr9ahhW — NBA (@NBA) March 3, 2025

LEBRON'S BEST CHASEDOWNS AS A LAKER 🤯 Just what you needed to end your night. ☺️ pic.twitter.com/sGRk3YtpsH — NBA (@NBA) March 3, 2025

CAVALIERS 133 – BLAZERS 129

En tiempo extra y con remontada se resolvió el triunfo de los Cavaliers sobre unos Blazers que llegaron a ir ganando de 18 puntos en el tercer cuarto.

Cleveland (50-10) es el primer equipo de la temporada en llegar a 50 victorias. Además, el conjunto que dirige Kenny Atkinson se convirtió en el duodécimo en la historia de la NBA en conseguir un registro de 50-10 o mejor tras 60 partidos de temporada regular.

Sin Donovan Mitchell, De’Andre Hunter encabezó a los Cavaliers con 32 puntos y 7 rebotes con 5 de 9 en triples. Ty Jerome brilló en la segunda unidad con 25 puntos y 6 asistencias. Evan Mobley también destacó con 20 puntos y 8 rebotes.

Por los peleones Blazers (27-34), Deni Avdija logró un triple-doble con 30 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.

10 straight Cavs wins! Cleveland becomes the 12th team in NBA history to begin a season 50-10 or better through 60 games 🤯 pic.twitter.com/63IcS8ytTb — NBA (@NBA) March 3, 2025

CELTICS 110 – NUGGETS 103

En este duelo entre los dos últimos campeones de la NBA, los Celtics (43-18) tuvieron un +20 tanto en el segundo como en el tercer cuarto pero no lograron despegarse de los Nuggets (39-22) hasta el final del partido.

No estuvieron finos ni Jaylen Brown (22 puntos y 8 asistencias con 6 de 15 en tiros de campo y 5 pérdidas de balón) ni Jayson Tatum (16 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias con 4 de 15 en tiros y 6 pérdidas). Sin Jrue Holiday y Kristaps Porzingis, al rescate de Boston acudieron secundarios de lujo como el dominicano Al Horford (19 puntos y 8 rebotes) o Derrick White (17 puntos con 5 triples).

Por Denver, los mejores fueron Jamal Murray (26 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias), Nikola Jokic (al borde de un nuevo triple-doble con 20 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias) y Christian Braun (24 puntos y 6 rebotes). Los Nuggets no contaron con Aaron Gordon.

HEAT 112 – KNICKS 116

Solo dos días después de ganar otro final de infarto ante los Grizzlies, los Knicks (40-20) volvieron a tirar de épica para remontar 19 puntos y vencer en la prórroga a los Heat (28-31). Nueva York suma tres triunfos seguidos.

Jalen Brunson fue el mejor de los visitantes con 31 puntos y 6 asistencias. El dominicano Karl-Anthony Towns logró 19 puntos y 16 rebotes, OG Anunoby también destacó con 23 puntos y 9 rebotes y Josh Hart aportó 14 puntos y 7 rebotes.

Bam Adebayo (30 puntos y 7 rebotes) y Tyler Herro (22 puntos y 7 asistencias) fueron los máximos anotadores de unos Heat que no pudieron contar con el mexicano Jaime Jáquez Jr.

SPURS 132 – THUNDER 146

Jalen Williams batió su récord de anotación con 41 puntos y consiguió además 6 rebotes y 7 asistencias. Shai Gilgeous-Alexander le acompañó con 31 puntos y 8 asistencias en unos Thunder intocables en el Oeste (49-11).

Stephon Castle (32 puntos y 8 rebotes) fue el principal recurso ofensivo de los Spurs (25-34). Una tangana en el tercer cuarto acabó con las expulsiones de Lu Dort y Kenrich Williams de Oklahoma y de Julian Champagnie en San Antonio.

En el resto de encuentros de la jornada, los Minnesota Timberwolves superaron por 98-116 a unos Phoenix Suns en muchos problemas y que no pudieron frenar a un Anthony Edwards con 44 puntos y 7 asistencias.

Además, los Indiana Pacers vencieron a los Chicago Bulls (127-112), los Toronto Raptors doblegaron a los Orlando Magic (112-114) y los New Orleans Pelicans ganaron a los Utah Jazz (121-128).