Luka Dončić se reencontrará este martes con los Dallas Mavericks y se enfrentará por primera vez a sus excompañeros tras su impactante fichaje del pasado 1 de febrero por Los Angeles Lakers.

El estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EE.UU.) acogerá este morboso juego este martes partir de las 00:00 horas de este miércoles 26 de febrero.

“La primera vez que juegas contra tu antiguo equipo, particularmente si es muy cercano en el tiempo, es raro. Pero será capaz de manejarlo”, dijo este lunes JJ Redick, técnico de los Lakers, sobre la situación de Luka Dončić.

El genio esloveno, que sufrió una lesión en los gemelos el día de Navidad que le mantuvo fuera de las canchas durante mes y medio, ha disputado hasta ahora cuatro partidos con los Lakers.

Su reencuentro con los Mavericks, a quienes lideró el año pasado hasta las Finales de la NBA, llegará después de que el sábado brillara con 32 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 4 robos en la gran victoria de los angelinos ante los Denver Nuggets de Nikola Jokić.

En cambio, no podrá firmar este martes su regreso a Los Ángeles el lesionado Anthony Davis, campeón de la NBA con los Lakers en 2020 y que fue el principal jugador que dejaron marchar los de púrpura y oro camino de Dallas para poder incorporar a ‘Luka Magic’ a los angelinos.

Luka Magic was in full effect last night 🪄 pic.twitter.com/WJKPUcE3zz

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 23, 2025