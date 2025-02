La NBA se encuentra deslumbrada por el nuevo tandem que ha armado Lakers entre LeBron James y Luka Doncic, refuerzo estrella de los ‘Oro y Púrpura’ que está dando sus primeros pasos en una de las franquicias más grande de la liga de baloncesto en Estados Unidos.

En el último duelo que finalizó con derrota para los Lakers en el Crypto.com ante Charlotte Hornets por 100 a 97, Luka ‘Magic’ brilló con un tremendo pase que recorrió toda la cancha para llegar a las manos de LeBron.

Fue ahí donde James, utilizando el envión del pase del esloveno, solo tuvo que correr hacia el aro y clavarla para mostrar el buen entendimiento entre ambos a pesar de llevar pocos días siendo compañeros.

Desafortunadamente los Lakers cayeron de manera sorpresiva en su casa con un estadio repleto de estrellas e hinchas, quienes poco a poco ven como se comienza a acoplar la estrella europea que está llamada a tomar el cetro que deje LeBron en un hipotético retiro.

Luka with the overhead pass 🤝 LeBron with the tomahawk dunk pic.twitter.com/6eMVktuf0b

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 20, 2025