Los Angeles Lakers de LeBron James y Luka Doncic protagonizaron este miércoles una actuación muy pobre y cayeron por 97-100 ante los Charlotte Hornets, penúltimos del Este y que solo habían ganado uno de sus últimos nueve encuentros.

El primer partido de los Lakers tras el All-Star fue realmente malo, con muchísimos errores, de ritmo espeso y con 18 pérdidas de balón, 6 de ellas de un Doncic todavía lejos de su mejor nivel y con el punto de mira muy desviado.

Pese a ello, los de púrpura y oro tenían un +13 con 4.09 en el tercer cuarto (65-52), pero a partir de ahí empezó el hundimiento -expulsión de Austin Reaves incluida por dos técnicas al protestar a los árbitros- hasta que Charlotte se colocó con un +9 (66-75) tras un escandaloso parcial de 1-23.

Esta es la segunda derrota seguida de unos Lakers (32-21) que justo antes del parón del All-Star también perdieron ante otro equipo muy flojo como los Utah Jazz (13-41).

LeBron tiró del carro en la remontada final de los Lakers y se echó a la espalda al equipo en el último cuarto con 16 puntos y firmando además un mate brutal sobre Mark Williams, pero falló los dos triples en los últimos segundos que habrían forzado la prórroga.

Acabó con 26 puntos (10 de 22 en tiros con 4 de 11 en triples), 7 rebotes y 11 asistencias.

Doncic volvió a sufrir mucho en cuanto a puntería (5 de 18 en tiros con 1 de 9 en triples) y terminó con 14 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias.

Rui Hachimura aportó 17 puntos y 8 rebotes pero no acertó con dos tiros libre clave en el último minuto. Los Lakers metieron un 41,1 % en tiros y un 29,4 % en triples.

No fue mejor la estadística de los Hornets (36,3 % en tiros, 34 % de tres) pero fue suficiente para llevarse una gran alegría en una temporada de pocas sonrisas en Charlotte (14-39).

Miles Bridges (29 puntos, 6 rebotes y 5 robos con 5 de 11 en triples) y LaMelo Ball (27 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias con 5 de 13 en triples) encabezaron a los Hornets.

Este era un partido aplazado desde enero por los incendios en Los Angeles y también llegaba con cierto morbo ya que era el reencuentro de Mark Williams con los Lakers después de su frustrado fichaje debido a que no pasó el reconocimiento médico.

