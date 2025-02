Jamal Murray firmó este miércoles la mejor noche anotadora de su carrera en la NBA con 55 puntos en la victoria de los Denver Nuggets contra los Portland Trail Blazers, mientras que el esloveno Luka Doncic perdió su primer partido como jugador de Los Ángeles Lakers, al caer en el campo de los Utah Jazz.

NUGGETS 132 – BLAZERS 121

Murray conectó 20 de sus 36 tiros de campo y siete de quince desde la línea de tres puntos para liderar a los Nuggets por encima de los Blazers. Logró esta marca casi cuatro años después de los 50 puntos endosados a los Cleveland Cavaliers, que hasta ese momento era su mejor marca.

Murray, que conectó ocho de sus nueve libres lanzados, logró además cuatro rebotes y cinco asistencias y solo perdió dos balones.

Jamal se convirtió con esta magnífica noche en el primer jugador en la historia de la franquicia de los Nuggets en registrar 55 puntos.

Le apoyó el serbio Nikola Jokic con su vigésimo quinto triple doble de la temporada. Aportó 26 puntos, quince rebotes y diez asistencias. Christian Braun consiguió 21 puntos, diez rebotes y seis asistencias para los Nuggets.

Los Blazers sufrieron su derrota número 32 del año en 54 partidos. Su máximo anotador fue Anfernee Simons con 26 puntos.

He becomes the FIRST player in Nuggets franchise history to record 55+ PTS, 5+ AST, & 5+ 3PM in a single game! pic.twitter.com/EmdhPlKGjA

Jamal Murray took his scoring mile high tonight!

JAZZ 131 – LAKERS 119

Doncic aportó 16 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, con seis de trece en tiros de campo y tres de ocho en triples. Tuvo cinco pérdidas de balón y cometió cinco faltas en tres cuartos, antes de regresar al banquillo a principios del cuarto período con el partido ya decidido a favor de los Jazz.

Rui Hachimura fue el máximo anotador de los Lakers con 19 puntos y LeBron James firmó 18, a los que agregó seis rebotes y siete asistencias. Austin Reaves consiguió quince puntos y once asistencias.

James superó los 10.000 puntos con los Lakers y ya es el décimo máximo anotador en la historia de la franquicia.

Luka Doncic will go down as the greatest passer in this league.

Not Magic Johnson, not John Stockton, not Larry Bird… but Luka MFING Doncic

Argue with a wall @nba @lakers pic.twitter.com/7i1cRFTevO

— NBA Film (@NBAFilmSessions) February 13, 2025