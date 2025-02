Luka Doncic debutó la noche del lunes en Los Angeles Lakers con paliza ante los Utah Jazz mientras que su antiguo equipo, los Dallas Mavericks, sufrió una dura derrota ante los Sacramento Kings con un canastón en los últimos segundos de la prórroga de DeMar DeRozan.

LAKERS 132 – JAZZ 113

Con el dorsal 77 y la legendaria camiseta de púrpura y oro, Doncic, en medio de una extraordinaria expectación en la NBA, arrancó su etapa en el equipo angelino con 14 puntos (5 de 14 en tiros de campo incluyendo un 1 de 7 en triples), 5 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos y 33 segundos.

Este era el primer partido de Doncic desde la lesión en los gemelos que sufrió el Día de Navidad. LeBron James aportó 24 puntos (10 de 17), 7 rebotes y 8 asistencias.

Todo son excelentes noticias estos días en los Lakers (32-19), que además de haber incorporado a un talento generacional como el esloveno acumulan un excelente 12-2 en sus últimos 14 encuentros con seis triunfos seguidos.

Luka Dončić's first game as a Laker is in the books!

14 PTS | 5 REB | 4 AST | 6th straight Lakers W

Just getting started on his new era in Los Angeles 🌴 pic.twitter.com/hsW0Nxao4F

— NBA (@NBA) February 11, 2025