Este sábado, se llevó a cabo el NBA All-Star Saturday Night, que reúne a distintos cracks de la liga para participar en un desafío de habilidades, un concurso de triples y un concurso de clavadas. Un evento que se enmarca como la previa al juego de las estrellas, que se lleva a cabo este domingo, y que dejó como gran ganador de la noche a Mac McClung.

El base que juega en los Osceola Magic de la G-League (dependientes de Orlando Magic) hizo historia al convertirse en el primer jugador que conquista en tres ocasiones seguidas el concurso de volcadas, haciendo gala de su ingenio, creatividad y potencia.

“Quizá esta sea mi última vez, pero ya veremos. Si me quieren de vuelta de verdad, me lo pensaré”, expresó con una sonrisa McClung tras recibir el trofeo en el Chase Center de San Francisco.

McClung no dejó espacio a la sorpresa, pese a la notable actuación de Stephon Castle (San Antonio Spurs), y acabó con un perfecto 50 en las cuatro increíbles clavadas que se sacó del sombrero.

Y es que, de entrada, la estrella de 1,88 metros sorprendió al jurado y a los asistentes tras sacar un auto y ubicarlo debajo de la canasta. Al ser descapotable, un compañero se situó con el balón emergiendo por el techo y ahí lo recogió McClung, saltando por encima del vehículo, para sellar una fantástica volcada de espaldas. ¿El resultado? Un 50 de arranque.

MAC MCCLUNG COMPLETES THE THREE-PEAT SCORING FOUR 50s 🏆

🌟 Reverse Jam over a #KiaK5

🌟 360 over Nate Dougherty

🌟 Double Dunk over hoverboard

🌟 Rim-tapping Slam over 6'11" Mobley

What a DOMINANT 3-year #ATTSlamDunk run for @McclungMac! 👏 pic.twitter.com/geHmNwJGcR

— NBA (@NBA) February 16, 2025