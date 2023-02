Con ‘solo’ 1,88 metros de altura, Mac McClung, que solamente ha jugado dos partidos en la NBA en toda su carrera, arrasó este sábado en el concurso de volcadas del All-Star, que se celebra este fin de semana en Salt Lake City (Utah, EE.UU.).

McClung firmó una actuación espectacular y asombrosa: hizo sus cuatro mates en el primer intento, logró la máxima puntuación en tres de ellos (50 puntos) y se quedó muy cerca de una actuación perfecta si no hubiera sido porque uno de sus mates se quedó en ‘solo’ 49.8 puntos.

“Es genial. Me siento verdaderamente bendecido y agradecido a la NBA por darme esta oportunidad”, dijo McClung, que se había convertido en el primer jugador de la liga de desarrollo G-League en disputar el concurso de mates.

El base jugaba en el Delaware Blue Coats cuando fue escogido para este concurso, pero esta misma semana consiguió un contrato de los Philadelphia 76ers.

De 24 años, McClung hasta el momento solo ha jugado dos partidos en la NBA: uno con Los Angeles Lakers y otro con los Chicago Bulls (ambos la temporada pasada).

McClung se impuso en la final a Trey Murphy III (New Orleans Pelicans), quien también se quedó sin palabras ante las diabluras de este ‘bajito’ rubio prácticamente desconocido para el gran público.

En la primera ronda fueron eliminados Jericho Sims (New York Knicks) y Kenyon Martin Jr. (Houston Rockets).

El jurado del concurso estuvo compuesto por Jamal Crawford, Lisa Leslie, Karl Malone, Dominique Wilkins y Harold Miner.

Murphy III arrancó el concurso recurriendo a su compañero puertorriqueño José Alvarado, especialista en robos y que le quitó la cartera antes de asistir contra el tablero para un mate de 360 grados (46,6 puntos).

Por su parte, Sims, que presumió de unas capacidades atléticas extraordinarias, se colgó en su primer mate hasta meter los codos en el aro (47,6 puntos).

Martin Jr. comenzó con dudas (falló sus dos primeros intentos) y, con una asistencia de Jae’Sean Tate, hizo un mate remontando la línea de fondo y a aro pasado (46 puntos).

Para su primer e impresionante mate, colocó a dos personas una encima de otra con un balón, saltó por encima de ellos agarrando la pelota, tocó el tablero y machacó de espaldas.

🤯 @McclungMac with a 50 on this one 🤯

#ATTSlamDunk #StateFarmSaturday pic.twitter.com/c5jFn8FgiR

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 19, 2023