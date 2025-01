Este lunes, un hombre de 55 años, oriundo de Texas, fue arrestado tras cometer un delito grave de acoso en Indianápolis, luego de enviar mensajes referentes a amenazas y de índole sexual a la jugadora del Indiana Fever de la WNBA, Caitlin Clark.

El detenido, identificado como Michael Lewis, comparecerá el martes por la mañana ante la Justicia.

Documentos relacionados al caso, por otra parte, consignan que Lewis envió mensajes de acoso como “he estado conduciendo alrededor de tu casa tres veces al día”, “estoy sentado detrás de la banca”.

Además, los escritos consignan que Caitlin Clark temía por su seguridad, situación que llevó a la detención del sospechoso, que tras ser capturado señaló a la policía que estaba en “una relación imaginaria” con la base de Indiana Fever.

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, destacó que lo denunciado por la deportista, significa “dar un ejemplo a todas las mujeres que merecen vivir y trabajar en Indy sin la amenaza de violencia sexual”.

55-year old Texas man has been charged with felony for stalking Caitlin Clark.

He allegedly sent Clark "numerous threats and sexually charged messages" on X and traveled to Indianapolis before being arrested at a hotel.

