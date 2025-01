El español Santi Aldama regresó este jueves pero no pudo evitar la derrota de los Memphis Grizzlies mientras que los apabullantes Cleveland Cavaliers encadenaron su decimosegundo triunfo seguido y los Dallas Mavericks sumaron una nueva victoria sin Kyrie Irving y Luka Doncic.

La jornada de la NBA se vio afectada por los graves incendios que está sufriendo Los Angeles y que obligaron a aplazar el partido entre los Lakers y los Charlotte Hornets.

GRIZZLIES 115 – ROCKETS 119

Tras dos semanas fuera por una lesión el tobillo, Aldama aportó 12 puntos y 9 rebotes en 23 minutos saliendo desde el banquillo. También regresó Ja Morant (27 puntos), pero los Grizzlies (24-14), aunque pelearon hasta el final, sufrieron su cuarta derrota en los últimos seis encuentros.

Alperen Sengun (32 puntos y 14 rebotes), Jalen Green (27 puntos) y Fred VanVleet (22 puntos) marcaron el ritmo de unos Rockets (25-12) que reforzaron su segundo puesto del Oeste ante la amenaza de Memphis y que llevan cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos.

24 horas después de superar a los Thunder en un encuentro explosivo entre líderes de conferencia, los Cavaliers (33-4) dieron descanso a Donovan Mitchell y tuvieron que poner todo de su parte en la recta final para someter a unos Raptors (8-30) con un espeluznante 1-15 en sus últimos 16 partidos.

Darius Garland (40 puntos y 9 asistencias) acudió al rescate de Cleveland, que también contó con 21 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias de Evan Mobley y 18 puntos y 15 rebotes de Jarrett Allen. En Toronto, que tuvo siete jugadores por encima de los 10 puntos, Scottie Barnes rozó el triple-doble (24 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias).

MAVERICKS 117 – BLAZERS 111

Un parcial de 36-22 en el último cuarto fue la clave para que los Mavericks (22-16) se impusieran a unos Blazers (13-24) que habían dominado prácticamente todo el partido hasta entonces.

Jaden Hardy (25 puntos con 5 de 9 en triples), P.J. Washington (23 puntos y 14 rebotes) y Dereck Lively (21 puntos y 16 rebotes) lideraron a Dallas en tanto que Anfernee Simons y Shaedon Sharpe lograron 22 puntos por cabeza para Portland.

PISTONS 104 – WARRIORS 107

Después de cinco triunfos seguidos, los Pistons (19-19) sufrieron su primera derrota en 2025 al caer ante unos Warriors (19-18) que estuvieron muy cerca de dejarse remontar un partido que dominaban de 18 puntos a menos de seis minutos del final.

Stephen Curry no tuvo su noche en cuanto a puntería y acabó con 17 puntos y un muy desacertado 5 de 21 en tiros incluyendo un atroz 2 de 14 en triples. No obstante, aportó 10 rebotes y 6 asistencias. Sin embargo, cinco compañeros lograron 10 o más puntos: Buddy Hield (19 puntos con 5 de 11 en triples), Trayce Jackson-Davis (14 puntos y 10 rebotes), Dennis Schroder (13 puntos y 6 asistencias), Gui Santos (13 puntos) y Lindy Waters III (11).

Cade Cunningham (32 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias con 12 de 21 en tiros) lo intentó todo sin éxito en los Pistons, que también contaron con 21 puntos de un Malik Beasley que falló un triple en el último suspiro para haber llevado el duelo a la prórroga.

SUNS 123 – HAWKS 115

Bradley Beal, en su nuevo rol de revulsivo de la segunda unidad, destacó con 25 puntos (11 de 16 en tiros) y 7 rebotes para que los Suns (17-19) doblegaran a los Hawks (19-19).

Kevin Durant (23 puntos y 7 asistencias) y Devin Booker (20 puntos y 12 asistencias) también impulsaron a Phoenix frente a Atlanta, cuyo máximo anotador fue Trae Young (21 puntos y 7 asistencias).

En el resto de encuentros del jueves, los Minnesota Timberwolves derrotaron a los Orlando Magic (89-104) y llevan tres triunfos seguidos mientras que los Utah Jazz cayeron ante unos Miami Heat (92-97) con 20 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias del mexicano Jaime Jáquez Jr.

