Los Cleveland Cavaliers se adjudicaron este miércoles ante los Oklahoma City Thunder un explosivo y fabuloso duelo entre los dos mejores equipos de la NBA mientras que Giannis Antetokounmpo lideró a Milwaukee Bucks para someter a San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

CAVALIERS 129 – THUNDER 122

Con 10 triunfos seguidos (ahora 11) para los Cavaliers (32-4) y 15 victorias consecutivas para los Thunder (30-6), este partido entre dos candidatos con mayúsculas al anillo se lo llevaron los de Cleveland haciéndose fuertes en el juego interior con Jarrett Allen (25 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias) y Evan Mobley (21 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias).

Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos) se apoyó en Isaiah Hartenstein (18 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias) pero no pudo evitar la derrota de Oklahoma en este cara a cara entre los líderes del Este y el Oeste.

BUCKS 121 – SPURS 105

Antetokounmpo se asomó al triple-doble con 25 puntos, 16 rebotes y 8 asistencias para unos Bucks (19-16) que también contaron con Damian Lillard y sus 26 puntos y 8 asistencias.

En los Spurs (18-19), Wembanyama no tuvo su noche y cerró su discreta visita a Milwaukee con solo 10 puntos y 10 rebotes.

Giannis goes behind-the-back to AJ Green who drills his 4th triple of the half!

Bucks lead at the break on ESPN 🦌 pic.twitter.com/hnleM6M0ux

— NBA (@NBA) January 9, 2025