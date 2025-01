LeBron James sigue deslumbrando en el mundo de la NBA a sus 40 años y sigue demostrando que la edad es solo un número, luego de consagrarse durante varias temporadas como la estrella más rutilante que tiene Los Angeles Lakers en la mejor liga de baloncesto del planeta.

En la jornada de ayer, la franquicia ‘Oro y Púrpura’ cayó en un partidazo ante los Dallas Mavericks por 118 a 97, pero la tremenda clavada que realizó el máximo anotador en la historia de la NBA deslumbró en la jornada de día martes en EEUU.

La feroz volcada rápidamente recorrió la internet y estrellas de la talla de Magic Johnson, destacaron su maniobra al detallar que “es alucinante que un hombre de 40 años tenga esa capacidad de suspenderse en el aire”.

Quien también se rindió ante LeBron fue el joven escolta que está aprendiendo de James, Max Christie, quien reveló a las cámaras que “hacer un windwill con la mano izquierda es una locura con 40 años”.

Una muestra de lo que puede seguir haciendo el crack de la NBA que no se rinde y busca seguir cosechando victorias y sobre todo, títulos con una de las franquicias más reconocidas en el mundo entero.

Actualmente, Lakers ocupa la sexta plaza de la Conferencia Oeste, acumulando 20 partidos ganados y 16 perdidos en la actual temporada de la NBA.

LEBRON OH MY OH MY JAMES 😱😱😱

SWITCHING HANDS FOR THE RIDICULOUS LEFT-HANDED WINDMILL 😤 pic.twitter.com/r40AQ86alQ

— NBA (@NBA) January 8, 2025