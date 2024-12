Joel Embiid, pívot de los Philadelphia 76ers, fue expulsado este lunes del partido de su equipo contra los San Antonio Spurs por protestar con agresividad a los árbitros en el segundo período.

Con menos de tres minutos por jugar en el segundo cuarto y los Spurs arriba 37-35, Embiid recibió una doble técnica tras encarar con rabia a la árbitra Jenna Schroeder.

Embiid perdió la calma después de que los árbitros le pitaran una falta ofensiva ante el francés Victor Wembanyama, la tercera de su partido.

El pívot, que cayó al piso tras el contacto, se levantó y encaró a Schroeder, lo que provocó la primera técnica. Sus compañeros intentaron frenar la reacción de Embiid, pero el MVP de 2023 siguió protestando, algo que acabó causando su segunda infracción.

Embiid llevaba nueve puntos, tres rebotes y una asistencia cuando fue expulsado del cotejo, que acabó con un 111-106 a favor de los Philadelphia 76ers sobre los San Antonio Spurs.

